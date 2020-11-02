شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تسجل 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يتجاوز 385 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، تسجيل 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 385 ألفا و400 إصابة.

وذكر بيان للوزارة، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا فلبين ستار" المحلية في نسختها الإلكترونية، أن حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 7 آلاف و269 وفاة بعد تسجيل 32 وفاة جديدة، وارتفع إجمالي عدد حالات التعافي إلى 348 ألفا و830 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد الآن 29 ألفا و301 حالة.

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وأشارت الوزارة إلى أنها لاحظت انخفاضا في حالات كوفيد-19 الجديدة على مستوى البلاد بنسبة 25% خلال الأسبوعين الماضيين، وشددت على أهمية الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى عند اللجوء إلى مأوى مؤقت.

يأتي ذلك فيما أجلت السلطات مئات الآلاف من منازلهم بسبب إعصار "جوني" فائق القوة والذي ضرب جنوب جزيرة لوزون الرئيسية في نهاية الأسبوع، في كارثة ضربت البلاد في وقت تستمر فيه في محاربة جائحة فيروس كورونا.