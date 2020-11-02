شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تعمل على دراجة لتوصيل الطلبات بالإسكندرية.. والتضامن تتدخل للمساعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية توجه لفحص حالة سهى عيد عبد الحميد عبد الله 40 عاما، مطلقة وتعول طفلتين، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة كفاحها وتحديها للظروف الصعبة التي تمر بها، بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبفحص الحالة تبين أنها تقيم مع ابنتيها في شقة صغيرة بإيجار شهري 450 جنيها بالإسكندرية، وتحصل هى ووالدتها وشقيقتها على معاش تأمينى عن والدها وتعمل على دراجة توصيل الطلبات للمنازل، كما تقوم والدتها بمساعدتها على المعيشة.

وقام فريق التدخل السريع بتسليمها 2 بطانية وكراتين مواد غذائية، كما عرض عليها الفريق الحصول على مشروع من الأسر المنتجة، حيث إنها تعمل بالخياطة، إلا أنها رفضت نظرا لإصابتها بضعف في البصر، وقام الفريق بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتحمل نفقة إيجار شقتها لمدة عام.

كما قام الفريق باتخاذ إجراءات توقيع الكشف الطبي تمهيدا لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لها، فضلا عن عمل بحث يقدم لمؤسسة التكافل الاجتماعي لصرف مساعدة لها لمدة عام، لحين استكمال اجراءات تقديم دعم نقدي لها من الوزارة.