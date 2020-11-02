شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن بسبب تسوية بمبلغ 40 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكوى من أحد المواطنين الذي يتضرر من قيام شركة التوزيع التابع لها بالمطالبة بتسوية بعد تغيير العداد بمبلغ 40 ألف جنيه. وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بفحص موضوع الشكوى تبين قيام الشركة المشكو في حقها بإعداد التسوية بمبلغ 40305.76 جنيه بسبب أن علبة التوصيل والأختام الجانبية مضغوطة وفق التقرير المعملى لفحص العداد.

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وبدراسة تفاصيل هذه التسوية تبين عدم حسابها وفقاً لأحكام المادة رقم (17) من اللائحة التجارية الموحدة لشركات التوزيع، هذا وقد شدد الجهاز على ضرورة الإلتزام بالقواعد الصادرة من الجهاز وقد تم إصدار قرار للشركة المشكو فى حقها بإعادة حساب التسوية وفقاً لأحكام المادة رقم (17) من اللائحة التجارية الموحدة لشركات التوزيع وتم إعادة حساب التسوية لتصبح بمبلغ 19652.10 جنيه بدلاً من 40305.76 جنيه.

وتأتى هذه الاستجابة السريعة من قبل الجهاز حرصاً وتقديراً لحق المواطن في استرجاع حقه وتشديداً على ضرورة تطبيق القواعد.