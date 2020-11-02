شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزير العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الإثنين، مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بدار القضاء العالى، وذلك فى ظل أجواء الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ، فقد وجه وزير العدل خالص التهانى لرئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس، متمنيا لهم سداد الخطى ودوام التوفيق.

وتناول اللقاء الاستعدادات للعام القضائى الجديد، وأوجه التعاون الدائم والقائم بين كافة قطاعات وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لتحقيق الرسالة السامية للقضاء المصرى الشامخ.

وعمل نقلة نوعية للتقاضى، من خلال تسخير كافة الطاقات البشرية والمادية وتعزيز تقنيات التحول الرقمى لتحقيق الإنجاز السريع فى إجراءات التقاضى، ورفع كفاءة بيئة العمل بالمحاكم، لتقديم أفضل الخدمات القضائية للمواطن، صرح بذلك المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى.