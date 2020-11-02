أخبار مصر

مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزير العدل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزير العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الإثنين، مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بدار القضاء العالى، وذلك فى ظل أجواء الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ، فقد وجه وزير العدل خالص التهانى لرئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس، متمنيا لهم سداد الخطى ودوام التوفيق.

وتناول اللقاء الاستعدادات للعام القضائى الجديد، وأوجه التعاون الدائم والقائم بين كافة قطاعات وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لتحقيق الرسالة السامية للقضاء المصرى الشامخ.

وعمل نقلة نوعية للتقاضى، من خلال تسخير كافة الطاقات البشرية والمادية وتعزيز تقنيات التحول الرقمى لتحقيق الإنجاز السريع فى إجراءات التقاضى، ورفع كفاءة بيئة العمل بالمحاكم، لتقديم أفضل الخدمات القضائية للمواطن، صرح بذلك المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزير العدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا