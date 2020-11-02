شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تعلن تمويل 3000 حقل إرشاد زراعى خلال شهر أكتوبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مؤشر البحث العلمى لشهر أكتوبر، وهو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد بصورة شهرية.

وأوضح البيان الصادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن هناك 3000 حقل إرشادى زراعى تم تمويلهم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من خلال الحملة القومية للنهوض بإنتاجية القمح بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.

وذكر البيان، أن الحملة ساهمت طبقا لتقارير مركز البحوث الزراعية خلال المرحلة الأولي والثانية والثالثة فى زيادة إنتاجية محصول القمح فى الحقول الإرشادية بمتوسط 24.5 أردب للفدان مقابل المتوسط العام للجمهورية بحوالى 18.50 أردب للفدان، إلى جانب توفير أكثر من 20% من كمية مياه الرى عند الزراعة على المصاطب، بالإضافة إلى توفير من 25% من كمية التقاوى المستخدمة في الزراعة.