شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع سفير جنوب السودان آفاق التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الإثنين، السيد جوزيف موم مجاك سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون الزراعى بين البلدين، وذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتطوير علاقات التعاون مع دولة جنوب السودان في جميع المجالات.

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وأكد القصير، فى بيان له، أن الاجتماع بحث أوجه التعاون مع دولة جنوب السودان بمختلف المجالات الزراعية، وأهمها الإنتاج الحيوانى وإنشاء مزرعة نموذجية نباتية حيوانية سمكية، وذلك تنفيذا لمذكرات التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، قال سفير جنوب السودان، إنه بحث مع وزير الزراعة الإعداد للزيارة المرتقبة لوزير الزراعة بجنوب السودان لمصر، كما أشاد بالجهود المصرية نحو دعم التنمية في دولة الجنوب، حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.