شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد إنشاءات مسجد جديد يقام بالجهود الذاتية فى الحرم الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إنشاءات المسجد الجديد الذى يقام فى حرم الجامعة بمدينة نصر بالجهود الذاتية؛ حيث تفقد رئيس الجامعة تصميم المسجد من الداخل والخارج، وصحن المسجد، والمصلى.

وقد أشاد رئيس الجامعة بالإنشاءات المقامة، كما أشاد بجهود أهل الخير ممن أسهموا فى تأسيس بيت من بيوت الله -عز وجل- داعيًا المولى -عز وجل- أن يجزى القائمين على هذا العمل خير الجزاء، جدير بالذكر أن هذا المسجد الذى يقام بالجهود الذاتية يخدم العاملين فى إدارة الجامعة بمدينة نصر.

وفى إطار متابعته الدائمة والمستمرة لأعمال لجان الامتحانات بكلية الدراسات العليا بمختلف القطاعات؛ قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور محمد سبتان، وكيل الكلية؛ بتفقد لجان امتحانات مادة اللغة الإنجليزية اليوم الإثنين، وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على انتظام اللجان التي تقام وسط إجراءات احترازية شديدة، حرصًا على صحة جميع الطلاب والطالبات وسلامتهم؛ مصريين ووافدين. Advertisements وتأكد من تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات؛ من حيث التهوية المناسبة والإضاءة الكافية، بجانب وجود الإشراف الطبي داخل الكلية.