شكرا لقرائتكم خبر عن جمع وتدوير أكثر من 2 مليون طن قش أرز وتنظيم 1827 ندوة ارشادية بـ6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا حول جمع وتدوير قش الأرز، حيث قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بالوزارة، إنه وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارتى الزراعة والبيئة للحد من تلوث البيئة، ومنع السحابة السوداء تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة مليون و84 ألف و733 فدان، وبلغت كمية القش 2 مليون و46 ألف و721 طن، وأن عدد مواقع تجميع قش الأرز 731 موقعا في 6 محافظات، حيث تم كبس 851 ألف و796 طن، وتم فرم 537 ألف و731 طن، وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 336 ألف و644 فدان، وعمل 749 كومة سماديه لإنتاج السماد العضوى، وكذلك تم إنتاج 2397 طن أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف عزوز أنه تم تنفيذ 1827 ندوة إرشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز فى إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية، وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة، وكذلك مخاطر حرق المتبقيات والمخلفات الزراعية للمحاصيل وبصفة خاصة الصيفية وطرق الاستفادة منها وتحويلها إلى منتجات لها قيمة اقتصادية تسهم فى زيادة دخل المزارعين وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين.