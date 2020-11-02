شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن فتح أسواق للموالح المصرية لأول مرة فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يعلن عن فتح السوق اليابانية أمام جميع الموالح المصرية بعد العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق اليابانى أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة بالتعاون مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والسفارة المصرية فى اليابان.

وأضاف القصير أنه على مدار العام الماضى 2019 كثف الحجر الزراعى المصرى مفاوضاته مع الجانب اليابانى

حيث تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة فى اليابان التى انتهت بنشر قرار بفتح السوق اليابانى أمام أصناف الموالح المصرية فى الجريدة الرسمية اليابانية اليوم 2 نوفمبر 2020.

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من جانبه قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصرى إن فتح السوق اليابانى بمثابة التحدى الأكبر الذى خاضه الحجر الزراعى فى السنوات الاخيره في مجال فتح الأسواق الجديده نظرا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب اليابانى وصعوبة المفاوضات إلأ أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتى تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من 2019 حتى الآن واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول فى تصدير البرتقال لجميع دول العالم.

والجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت الـ 4.5 مليون طن خلال هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا فى العالم وارتباك حركة النقل الدولية.