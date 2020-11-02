شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تبحث مع الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر التعاون فى الإغاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس الهلال الأحمر المصرى، الدكتور حسام الشرقاوى المدير الإقليمى للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تناول اللقاء استعراض مختلف جهود جمعية الهلال الأحمر المصرى ودورها فى الإغاثة والتعامل مع الأزمات والكوارث ومشاركة جهود الدولة فى تحقيق التنمية فى مختلف القطاعات.

كما بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فى دعم جهود الإغاثة والتعامل مع الأزمات، فضلا عن تعزيز العمل على تبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجانبين فى البرامج التدريبية المختلفة.

جاء ذلك فى حضور رانيا أحمد، نائب المدير الإقليمى للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصري.

وفى بداية اللقاء، رحبت نيفين القباج بالمدير للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مشيدة بالدور الذى يلعبه الاتحاد فى التعامل مع الأزمات فى مختلف أنحاء العالم وكذلك دعم قدرات الجمعيات الوطنية.

وأكدت وزيرة التضامن أن جمعية الهلال الأحمر المصرى حققت طفرة كبيرة فى مجالات الإغاثة والتعامل مع الأزمات والكوارث خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أهمية تقديم الدعم اللازم لتطوير دور جمعية الهلال الأحمر المصرى كى تكون رائدة فى العمل الإنسانى وتحقيق استجابة سريعة وفعالة فى أوقات الأزمات.

واستعرضت وزيرة التضامن دور الهلال الأحمر فى التعامل مع تداعيات تفشى وباء فيروس كورونا المستجد فى جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الجمعية قدمت مواد غذائية لما يقرب من 1800 أسرة متضررة من تداعيات الجائحة فى 6 محافظات، فضلا عن تقديم النصائح التوعوية والصحية من أجل الحد من خطر انتشار الوباء وكيفية اتباع الاجراءات الصحية السليمة من خلال القنوات والمنصات المختلفة.

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وأكدت القباج أهمية تطوير منظومة الخدمات التى يقدمها الهلال الأحمر المصرى بهدف استمرار متابعة تداعيات الأزمات المختلفة التى تتعامل معها الجمعية وتحقيق النتائج المرجوة، مشيرة أيضا إلى ضرورة زيادة دور المتطوعين من الجمعيات الأهلية فى جهود جمعية الهلال الأحمر المصري.

وتطرقت نيفين القباج إلى أهمية تعزيز دور الهلال الأحمر المصرى فى تقديم خدمات ذات نهج شامل لمساعدة المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال الذين تعمل الوزارة على تقديم الخدمات لهم عبر مختلف البرامج والمبادرات.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن تطلعها لتوسيع دور الهلال الأحمر المصرى ليس فقط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بل إلى الأشقاء فى مختلف الدول الإفريقية من خلال الشراكة الوثيقة والتعاون مع الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لدعم جهود الهلال الأحمر المصرى فى حملات التبرع بالدم على مستوى الجمهورية بالشراكة مع الاتحاد الدولي.

ومن جانبه، استعرض حسام الشرقاوى دور الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فى مواجهة الأزمات والكوارث فى الدول التى تعانى من الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية أو تواجه صعوبات وأزمات طارئة، كما استعرض دور الاتحاد الدولى فى تبادل الخبرات ودعم قدرات الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر فى مختلف دول العالم.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولى بدور جمعية الهلال الأحمر المصرى، مؤكدا أنها حققت طفرة كبيرة فى مختلف المجالات سواء من خلال التعامل مع الأزمات والكوارث أو المشاركة المجتمعية، لافتة إلى أن جمعية الهلال الأحمر المصرى لها تاريخ طويل من العمل المشرف فى دعم جهود الدولة فى أعمال الإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث، فضلا عن مشاركتها فى دعم جهود التنمية المختلفة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

من جانبه، قال الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى، أن الجمعية تقدم جهودا كبيرة فى مختلف مجالات الإغاثة والتعامل مع مختلف الأزمات، مشيرا إلى أن قوافل الإغاثة ستقوم بتوفير الخدمات الطبية والاحتياجات الإنسانية فى المناطق الأكثر احتياجا، كجزء من المسئولية الإنسانية والرسالة التى يعمل الهلال الأحمر المصرى على ايصالها للفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى أهمية الدور المحورى الذى يقوم به متطوعو الهلال الأحمر المصرى فى مختلف محافظات الجمهورية وكونه حجر الزاوية الذى يرتكز عليه الهلال الأحمر المصرى فى عمله الإنساني.

وفى ختام اللقاء، منحت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتور حسام الشرقاوى ميدالية الهلال الأحمر المصرى تقديرا لدور وجهود الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فى أعمال الإغاثة ومواجهة الأزمات.