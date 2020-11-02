شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثاني.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم معرض "آر ديجيبت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن مشاركتها للعام الثاني في دعم معرض "آر ديجيبت" (Art D’Egypte)، حيث كشفت شركة الاستشارات الفنية عن معرضها الرابع (الأبد هو الآن)، والذي أقيم أمام موقع اليونسكو للتراث العالمي بهضبة الجيزة.

وذكرت السفارة - في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه من خلال مساهمتها، التي تبلغ 175 ألف دولار بتمويل مشاركة الأمريكيين (سيمون واتسون المنسق الفني المقيم في نيويورك والمستشار الفني والمتخصص في تسويق الأحداث الثقافية، وكريس كراميتسو المنسق الفني المستقل ورئيس برنامج بمعرض "ذا ميتيك رووم" (The Mistake Room) في لوس أنجلوس.

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وأوضحت أن رعاية السفارة تمكن أيضا العديد من الفنانين من المشاركة في المعرض، كما تساعد في تغطية تكاليف الإنتاج الإجمالية الخاصة بالمعرض الذي سيستمر لمدة عام.

ونقل البيان عن السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين قوله "إننا ندعم الرؤية الفريدة لـ(Art D’Egypte) لعرض الفن المصري المعاصر من خلال عدسة الماضي التاريخي لمصر"، منوها بأن المعرض يروج للمشهد الفني النابض بالحياة في مصر، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على تراثها الثقافي الغني.