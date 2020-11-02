شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوافق على تصريح الخطابة لـ 69 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، نتيجة مقابلات خطباء المكافأة الجدد من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين فى استخراج تصريح خطابة لهم.

وقالت الوزارة إن ذلك في إطار منهج وزارة الأوقاف وحرصها على نشر صحيح الدين ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، لافتة إلى أن عددهم (69) خطيبا على بند التحسين ، وهم :

1. خليل سيد خليل علي المنيا 2. إبراهيم محمد أحمد عجلان القاهرة 3. محمدي حسن محمد خضر القاهرة 4. طاهر الدسوقي الشربيني الإمام الدقهلية 5. إبراهيم السيد إبراهيم مدكور الدقهلية 6. محمد محي الدين محمد سلامة الدقهلية 7. علي محمد عبيد محمد القاهرة 8. عبد المنعم محمد عيد حجازي القليوبية 9. محمد أحمد مندور أبو العلا القليوبية 10. أحمد السيد محمد خليل القليوبية 11. عبد السلام عبد الرحمن علي عبد السلام كفر الشيخ 12. السيد محمود عبد السميع قاسم سوهاج 13. جمال مرزوق محمد نصر الغربية 14. جمعة أحمد محمد سالم الدقهلية 15. عبد المحسن عبد الحكيم إبراهيم القاهرة 16. سيد فرج موسى السعدني القاهرة 17. صلاح محمد البربري بيومي القليوبية 18. علي محمد جاد القليني البحيرة 19. عمار محمود عبد الرحيم سوهاج 20. عبد الله السيد يوسف أحمد سوهاج 21. أحمد مدحت حامد أحمد سوهاج 22. رفعت عبد العاطي عبد العزيز السيد المنيا 23. صبحي جمعه حسانين الأسمر القاهرة 24. Advertisements حسن أبو زيد محمد المتولي الدقهلية 25. عبد التواب سليمان عبد المجيد الجيزة 26. السيد محمد السيد عبد الواحد الدقهلية 27. يوسف السيد معوض عبد الجواد الفيوم 28. أحمد محمد أحمد خالد القاهرة 29. صبري عز الدين مجاهد القاهرة 30. سليمان أحمد سليمان رزق القاهرة 31. سعيد سويلم السيد خطاب القاهرة 32. محمد علي كساب شحاته القليوبية 33. محمد عبد الرحمن أحمد علي الدين القليوبية 34. جمال عبد العال بناية الغربية 35. عبد الله محمود عبادة الدقهلية 36. نفاد إبراهيم السيد إبراهيم الدقهلية 37. محمد السيد حامد إبراهيم سوهاج 38. صلاح الدين محمود عبد المنعم سوهاج 39. جمال حسن حسين رضوان سوهاج 40. منصور يوسف يوسف صلاح الدقهلية 41. عيد عبد الله عبد مغنم كفر الشيخ

42.محمد إبراهيم علي صقر

الشرقية

43.محمد نور الدين حسين سلام

القليوبية

44.طلعت عبد العزيز درويش الشناوي

الغربية

45.حامد السيد حامد ناصف

الغربية

46.عبد الله محمود محمد السيد بيومي

القليوبية

47.جمال أحمد عبد الرحيم علي

سوهاج

48.أحمد توفيق عمران عبد العال

أسيوط

49.عطية عبد العزيز عطية

الشرقية

50.مجدي أحمد إبراهيم بسيوني

الغربية

51.موسى حلمي موسى الحشاش

الغربية

52.أحمد السيد أحمد السيسي

القاهرة

53.محمود محمد عبد الرحمن أحمد

أسيوط

54.محمود محمد أحمد عبد الرحمن

أسيوط

55.مصطفى أحمد عبد الله علام

أسيوط

56.أحمد محمد شحاتة محمد

أسيوط

57.جمال حسن عبد الحفيظ صالح

بني سويف

58.محمد محمد محمد عبد الله النجار

الدقهلية

59.حسن عبد الرحمن حسن سليمان

الشرقية

60.حسن محمد حسن أحمد

الشرقية

61.عطية محمد عطية إبراهيم رجال

شمال سيناء

62.صبحي السيد إبراهيم جاد الله

الغربية

63.رمضان أمين محمد الربعاوي

الفيوم

64.علاء الدين عبد المنعم مصطفى دحروج

القاهرة

65.رمضان السيد يوسف محمد

الدقهلية

66.أحمد محمود علي أحمد

سوهاج

67.علي بخيت نصار بخيت

سوهاج

68.عاشور أبو عليان محمد أحمد

الشرقية

69.أنور محمد حافظ إمام

المنيا

