شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد تجديد إيفاد إمامين لتنزانيا وفنزويلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، تجديد إيفاد كل من الشيخ محمد جمعة محمد محمد، إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمركز الإسلامى الفنزويلى – فنزويلا، والشيخ ياسر محمد فهمى عبد العظيم– إمام وخطيب بأوقاف بنى سويف – للعمل بالمركز الإسلامى المصرى – دار السلام – تنزانيا.

فى سياق متصل أعلنت الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف، فى وقت سابق عن حاجتها لإيفاد مدير إدارى للعمل بالمركز الإسلامى المصرى بدار السلام / تنزانيا، من بين العاملين بوزارة الأوقاف: "الديوان العام – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – هيئة الأوقاف – المديريات الإقليمية التابعة".

وقالت الوزارة إنه يجب أن تتوفر فى المتقدم الشروط التالية:-

1. أن يكون من المسكّنين على الدرجة المالية الثانية على الأقل، ومن ذوى الخبرة الإدارية، ومن غير العاملين فى مجال الإمامة أو الخطابة أو الدعوة.

2. أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب.

3. أن يكون حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية خلال الأعوام الأخيرة الثلاث، ولم يوقع عليه أى جزاء أيّا كان نوعه خلال العامين الأخيرين.

4. أن لا يزيد سن المتقدم عن (50) عاما فى تاريخ الإعلان.

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5. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

6. أن يجيد اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثا.

7. أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلى إجادة تامة.

8. أن لا يكون قد سبق إيفاده أو إعارته للخارج من قِبل الوزارة.

9. أن يكون سليم الحواس.

10. أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة.

11. ‏أن يجتاز المقابلة الشخصية النهائية المقررة.