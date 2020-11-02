شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الـ7 طرق المغلقة بسبب سقوط الأمطار في المحافظات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، 7 طرق صحراوية حتى الآن، بسبب سقوط أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة وانعدام الرؤية بها منعا لوقوع أى حوادث مرورية. ومن تلك الطرق:

-طريق فيران اتجاه سانت كاترين

-طريق الكريمات الصحراوى حتى بنى سويف

-طريق قنا اتجاه سفاجا

- طريق القصير اتجاه قفط

-طريق سوهاج اتجاه سفاجا

-طريق المنيا اتجاه راس غارب

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-طريق الشيخ فضل اتجاه راس غارب

وتوقعت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الاثنين، والتى بدأت أول أمس بأمطار على بعض المناطق بسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، منوهة باستمرار فرص سقوط الأمطار، لكن أقل حدة وغزارة عن أمس.

وقالت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين، إنه من المتوقع عدم سقوط أمطار على القاهرة اليوم، لكن من المتوقع سقوطها على السواحل الشمالية، محذرة من انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من المساء والساعات الأولى من الصباح الباكر.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم - مطروح - الإسكندرية)، وأمطار خفيفة لمتوسطة إلى رعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جمال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط الصعيد (الفيوم - أسيوط - المنيا).