شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الحكومة تطالب المواطنين بإجراءات احترازية ضد كورونا.. وتحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. وزيرة الصحة: المؤشرات تؤكد ظهور موجة جديدة من كورونا بمعظم دول أوروبا الحكومة: مقترح بتحديد مواعيد جديدة لغلق المحال العامة والمنشآت السياحية Advertisements الحكومة تطالب المواطنين بإجراءات احترازية ضد كورونا تجنبا لاتخاذ قرارات صعبة وزير الدفاع يغادر إلى البرتغال فى زيارة رسمية لدعم علاقات التعاون العسكرى الهجرة تدعو مصريي الخارج للاحتفاظ بالرقم السرى خلال التصويت بانتخابات النواب وزيرة الهجرة تناشد المصريين بالخارج سرعة إرسال مظاريف التصويت بالنواب

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