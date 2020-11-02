شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد 10 خطباء مكافأة جدد من المحالين للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، نتيجة مقابلات خطباء المكافأة الجدد من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين فى استخراج تصريح خطابة لهم وعددهم (10) خطباء.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن القرار يأتى فى إطار منهج وزارة الأوقاف وحرصها على نشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، لافتة إلى أن الخطباء هم: -

1- فرج عبد العظيم محمد على حسن

كفر الشيخ.

2 - أحمد سعد إسماعيل بركات

البحيرة.

3- صلاح السيد علي علي عماشة

الدقهلية.

4- عيد محمد علي المتولي

كفر الشيخ.

Advertisements

5- أحمد إبراهيم عطية عبد الرحمن

الشرقية.

6- ناجح محمد محمود عبد العزيز حسانين

القاهرة.

7- عزت أبو المعاطى فخر الدين

الشرقية.

8- حسن علي إبراهيم سليمان

القليوبية.

9 - حمدي عبد الفتاح عبد الرحمن الجندى

المنوفية.

10- محمد محمد إبراهيم العيسوى

المنوفية.