شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يحرر 56 محضرا خلال حملة مكبرة على المطاعم والمحلات .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى الدقى بالجيزة حملة مكبرة علي محلات بيع المواد الغذائية والمخابز ومحلات الجزارة والمطاعم تحت إشرف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، بالتنسيق مع إدارات الصحة والبيئة والطب البيطري ورخص المحلات والإشغالات تحت غطاء أمني من شرطة المرافق وقسم شرطة الدقى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر بيئة، و5 محاضر تموين بعدم الإعلان عن الأسعار، و11 محضر صحة، و34 محضر عدم وجود شهادة صحية، وتم رفع إشغالات المخالفين، وإيداع المضبوطات فى مخازن الحى.

Advertisements

وفى السياق نفسه، نفذ حى الدقى حملة لرفع الإشغالات برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، أسفرت عن رفع 88 حالة إشغال من شارع التحرير وشارع السودان وشارع البطل احمد عبد العزيز وشارع جامعه الدول العربية، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحى، كما تم رفع الإشغالات بشارعى سليمان جوهر ومصدق وشارع يوسف محمد، ورفع المخلفات بعد رفع الإشغالات بالتنسيق مع هيئه النظافة والتجميل، وتم تحرير 8 محاضر اشعال للطريق العام، و3 محاضر إلقاء المخلفات في الطريق العام.

وكان اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى قد أشرف على أعمال الحى لإعادة الشيء لأصله فى شارع ثروت، وذلك بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث عمل حى الدقى على إصلاح الأرصفة، وإعادة تبليطها، وذلك بعد تركيب أعمدة إنارة جديدة.