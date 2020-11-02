السيسى يوجه بإنشاء 500 ألف شقة لصالح البرنامج القومى "سكن لكل المصريين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس مجلس الوزراء ووزيرى التنمية المحلية والإسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمرانى ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة Advertisements وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع مخطط التطوير العمرانى للمحافظات وحصر الأراضى الفضاء على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المدن الكبرى وعواصم المحافظات على تلك الأراضى لصالح البرنامج القومى "سكن لكل المصرين".

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