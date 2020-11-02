شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق راس غارب - الزعفرانة بعد تحسن الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق راس غارب _ الزعفرانة فى الاتجاهين بعد تحسن الرؤية بالطرق، وسط تواجد الخدمات المرورية منعا لوقوع اى حوادث. Advertisements وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود أمطار أعلى طريق رأس غارب اتجاه الزعفرانة وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وإغلاق تلك الطريق . وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرور يعيد فتح طريق راس غارب - الزعفرانة بعد تحسن الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.