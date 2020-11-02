شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 إلى الأحد 08 نوفمبر 2020، موضحة أنه يتم تحديث هذه التنبؤات يوميا، وفيما يلى خريطة الأمطار باليوم والتاريخ:- - الثلاثاء 03 نوفمبر 2020: - شمال الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة ) . السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش ..... ) . - يوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020 : شمال الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة ) . . السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية . رشيد - بورسعيد - العريش ..... ) - يوم الخميس 5 نوفمبر 2020 : القاهرة الكبرى ومدن القناة : أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة . الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية .... ) . Advertisements السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية- رشيد - بورسعيد - العريش ..... ) - يوم الجمعة 06 نوفمبر 20 20 : الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة- الدقهلية - الغربية .... ) . السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح - الاسكندرية رشید . - بورسعيد - العريش ..... ) - يوم السبت 07 نوفمبر 2020 : السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش ..... ) . -يوم الأحد 08 نوفمبر 2020 : الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة- الدقهلية - الغربية .... ) . السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية رشید - بورسعيد - العريش ).







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