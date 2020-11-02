شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف انتهت الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 14 محافظة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التى أجريت فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 فى الخارج ويومى 24 و25 فى الداخل.

وتضمنت النتائج فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا بعدد 142 مقعد.

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وبلغ عدد المقيدين فى قاعدة بيانات 14 محافظة يحق لهم التصويت 31.719.224 ناخبا شاملة دائرة ديرمواس بالمنيا التى تم تأجيلها لأجل غير مسمى وعدد الناخبين فيها 246.147 ناخبا، وأن عدد من أدلوا بأصواتهم 9.069.929 ناخبا، بنسبة مشاركة 28.06%.

وبلغ عدد الأصوات الباطلة فى نظام القائمة بلغ نحو 1.769.702 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة فى نظام القائمة 7.300.027 صوتا.

وبلغ عدد الأصوات الباطلة فى النظام الفردى 1.500.689 صوتا، وعدد الأصوات الصحيحة فى النظام الفردى 8.038.209 صوتا.