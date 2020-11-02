شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إعلان المواعيد الجديدة لغلق المحال عقب اجتماع الحكومة المقبل وترجيحات أن تكون بين 10 مساء أو 12 منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر حكومية مطلعة لـ"الخليج 365" أن اللجنة المعنية بالمحال العامة بوزارة التنمية المحلية من المقرر أن تعقد اجتماعا لها خلال ساعات لتحديد المقترح النهائى بشأن تحديد مواعيد لغلق المحال العامة والمنشآت السياحية والورش تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء .

وأوضحت المصادر أن مقترح تحديد مواعيد لغلق المحال العامة طرأ من قبل على اجتماعات المجلس وليس بجديد، وهو مقترح تدرسه الحكومة منذ وقت طويل ، مضيفة أنه سيتم مناقشة الأمر بشكل أكبر خلال اجتماع مجلس الوزراءالمقبل .

Advertisements

وحول مواعيد الغلق أوضحت المصادر إلى أن القرار النهائية سيتخذه المجلس فى إجتماعه المقبل بعد عرض وزارة التنمية المحلية للمقترح بشكله النهائى ، مرجحه إما البقاء على نفس مواعيد الغلق حاليا فى الـ10 مساءا أو أن يكون ما بين 11 مساءا أو12 منتصف الليل ، مشيره إلى أن القرار النهائى سيحسم بعد مناقشات أعضاء الحكومة بإجتماعها المقبل .

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا قد ستعراضت مقترح أعدته وزارة التنمية المحلية، حول مواعيد غلق المحلات العامة، وكذا المنشآت السياحية والورش، وخلافه، وتم الاتفاق على عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيداً لبدء تطبيقها.