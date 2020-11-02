شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق الغردقة - غارب بعد غلقه بسبب السيول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت إدارة مرور البحر الأحمر بالتنسيق مع مجلس مدينة الغردقة وهيئة الطرق والكبارى طريق الغردقة - الزعفرانة بعد غلقه منذ مساء أمس بسبب السيول والأمطار التى أحدثت عدة تلفيات به قامت الجهات المختصة بإصلاحها.

وكشف مصدر أمنى بإدارة مرور البحر الأحمر، أنه تم السماح بسير السيارات بطريق الغردقة - الزعفرانة، بعد إصلاح التلفيات بداية من الكيلو 60 مكان سقوط الأمطار والسيول، مؤكدا بأن هناك وصلة تم دمجها بالطريقين لسير السيارات .

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وكان مجلس مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، قد أعلن صباح اليوم، أنه جارى إنهاء عملية إصلاح التلفيات التى سببتها الأمطار والسيول بطريق الغردقة رأس غارب على قدم وساق لإعادة افتتاحه مرة أخرى فى أسرع وقت ممكن.

وتفقد اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة أعمال إصلاح التلفيات بالطريق تنفيذا لتعليمات وتأكيد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على ضرورة إعادة فتح طريق الغردقة غارب القاهره.

وكان شهد طريق الغردقة غارب سقوط أمطار غزيرة وصلت لحد السيول فى بعض المناطق مما تسبب فى نحر على جانبى الطريق وتوقف الحركة المرورية تماما واغلقت محافظة البحر الأحمر الطريق من الاتجاهين حفاظا على حياة المواطنين.