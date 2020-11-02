شكرا لقرائتكم خبر عن توقف 15 محطة مياه ببني سويف بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، توقف 15 محطة مياه شرب، بسبب سوء الأحوال الجوية، وارتفاع نسبة العكارة في النيل، وحفاظا على سلامة المواطنين.

وأوضحت الشركة أن المحطات هي تل ناروز وسنور والعلالمة فرع شرق النيل، ومحطات غياضة الشرقية والدهايبة وبني عقبة فرع ببا، ومحطات الميمون وكوم أدريجة فرع الواسطى، ومحطات الشناوية وكفر الجزيرة وأبوصالح وأشمنت فرع ناصر، ومحطات الحلابية 1، 2 وابور النور فرع بني سويف.

وأضافت الشركة أن توقف تلك المحطات ستؤثر على ضغوط المياه، ما يجعل المياه تضعف في بعض المناطق وتنقطع في بعض المناطق.

واعتذرت الشركة عن توقف المحطات الخارج عن إرادتها، وستعمل الشركة على سرعة تشغيل المحطات فور انخفاض نسبة العكارة.