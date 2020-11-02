شكرا لقرائتكم خبر عن توقف 15 محطة مياه ببني سويف بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، توقف 15 محطة مياه شرب، بسبب سوء الأحوال الجوية، وارتفاع نسبة العكارة في النيل، وحفاظا على سلامة المواطنين.
وأوضحت الشركة أن المحطات هي تل ناروز وسنور والعلالمة فرع شرق النيل، ومحطات غياضة الشرقية والدهايبة وبني عقبة فرع ببا، ومحطات الميمون وكوم أدريجة فرع الواسطى، ومحطات الشناوية وكفر الجزيرة وأبوصالح وأشمنت فرع ناصر، ومحطات الحلابية 1، 2 وابور النور فرع بني سويف.
وأضافت الشركة أن توقف تلك المحطات ستؤثر على ضغوط المياه، ما يجعل المياه تضعف في بعض المناطق وتنقطع في بعض المناطق.
واعتذرت الشركة عن توقف المحطات الخارج عن إرادتها، وستعمل الشركة على سرعة تشغيل المحطات فور انخفاض نسبة العكارة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,736
-
تعافي
99,555
-
وفيات
6,278
كانت هذه تفاصيل خبر توقف 15 محطة مياه ببني سويف بسبب سوء الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.