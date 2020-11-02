شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكرم أمين الشرطة بطل واقعة «طفل المرور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرَّم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الاثنين، أمين الشرطة في الواقعة المعروفة بـ«طفل المرور»، من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة، تقديرا لتعامله الرشيد خلال تأديته لواجبه الوظيفي أثناء استيقافه إحدى السيارات يقودها حدث، والذى أساء إلى شخصه عند طلبه إبراز تراخيص السيارة، وفر هاربا معرضا حياة الأمين للخطر، والتزامه بسلوك الطرق القانونية في التعامل مع هذا التجاوز.

وأكد الوزير التزام رجال الشرطة بتطبيق القانون بكل حسم، مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس رغم التحديات والمخاطر التي يتعرضون لها في المواقف المختلفة والتى قد تصل في بعض الأحيان إلى حد التجاوز الشخصى من بعض المخالفين .