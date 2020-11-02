شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر يشيد بدور الهلال الأحمر في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض حسام الشرقاوي ،المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، دور الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مواجهة الأزمات والكوارث فيالدول التي تعاني من الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية أو تواجه صعوبات وأزمات طارئة.

كما استعرض دور الاتحاد الدولي في تبادلالخبرات ودعم قدرات الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مختلف دول العالم. وأشاد رئيس الاتحاد الدولي بدور جمعية الهلال الأحمر المصري، مؤكدا أنها حققت طفرة كبيرة في مختلف المجالات سواء من خلال التعاملمع الأزمات والكوارث أو المشاركة المجتمعية.

وأوضح أن جمعية الهلال الأحمر المصري لها تاريخ طويل من العمل المشرف في دعم جهود الدولة في أعمال الإغاثة ومواجهة الأزماتوالكوارث، فضلا عن مشاركتها في دعم جهود التنمية المختلفة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.