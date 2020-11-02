شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: دعم جهود الهلال الأحمر المصري في مساعدة الأشقاء الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال استقبال المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرقالأوسط وشمال افريقيا أن جمعية الهلال الأحمر المصري حققت طفرة كبيرة في مجالات الإغاثة والتعامل مع الأزمات والكوارث خلالالسنوات الأخيرة، مشيرة إلى أهمية تقديم الدعم اللازم لتطوير دور جمعية الهلال الأحمر المصري كي تكون رائدة في العمل الإنسانيوتحقيق استجابة سريعة وفعالة في أوقات الأزمات.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي دور الهلال الأحمر في التعامل مع تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في جميع محافظاتالجمهورية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الجمعية قدمت مواد غذائية لما يقرب من 1800 أسرة متضررة من تداعيات الجائحة في 6 محافظات، فضلا عن تقديم النصائح التوعوية والصحية من أجل الحد من خطر انتشار الوباء وكيفية اتباع الاجراءات الصحية السليمة منخلال القنوات والمنصات المختلفة.

وأكدت القباج أهمية تطوير منظومة الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري بهدف استمرار متابعة تداعيات الأزمات المختلفة التيتتعامل معها الجمعية وتحقيق النتائج المرجوة، مشيرة أيضا إلى ضرورة زيادة دور المتطوعين من الجمعيات الأهلية في جهود جمعية الهلالالأحمر المصري.

وتطرقت نيفين القباج إلى أهمية تعزيز دور الهلال الأحمر المصري في تقديم خدمات ذات نهج شامل لمساعدة المسنين وذويالاحتياجات الخاصة والأطفال الذين تعمل الوزارة على تقديم الخدمات لهم عبر مختلف البرامج والمبادرات.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تطلعها لتوسيع دور الهلال الأحمر المصري ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بلإلى الأشقاء في مختلف الدول الإفريقية من خلال الشراكة الوثيقة والتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لدعم جهود الهلال الأحمر المصري في حملات التبرع بالدم على مستوى الجمهورية بالشراكة مع الاتحادالدولي.

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