شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين القباج تبحث مع «الصليب والهلال الأحمر» تعزيز التعاون في جهود الإغاثة ومواجهة الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، السيد الدكتور حسام الشرقاوي المدير الإقليميللاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، حيث تناول اللقاء استعراض مختلفجهود جمعية الهلال الأحمر المصري ودورها في الإغاثة والتعامل مع الأزمات والكوارث ومشاركة جهود الدولة في تحقيق التنمية في مختلفالقطاعات.

كما بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في دعم جهود الإغاثة والتعامل مع الأزمات،فضلا عن تعزيز العمل على تبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجانبين في البرامج التدريبية المختلفة.

جاء ذلك في حضور السيدة رانيا أحمد، نائب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الأحمر والدكتور راميالناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري.

وفي بداية اللقاء، رحبت نيفين القباج بالمدير للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مشيدة بالدور الذي يلعبهالاتحاد في التعامل مع الأزمات في مختلف أنحاء العالم وكذلك دعم قدرات الجمعيات الوطنية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمعية الهلال الأحمر المصري حققت طفرة كبيرة في مجالات الإغاثة والتعامل مع الأزمات والكوارثخلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أهمية تقديم الدعم اللازم لتطوير دور جمعية الهلال الأحمر المصري كي تكون رائدة في العمل الإنسانيوتحقيق استجابة سريعة وفعالة في أوقات الأزمات.

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