شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن»: اكشفنا أزمة بالكتب الجامعية.. ورئيس جامعة بورسعيد يستجيب للحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بيان لحزب مستقبل وطن ببورسعيد أن فرق أمانة المرأة بالحزب إكتشفت أزمة بالكتب الجامعية لطلبة وطالبات عدد من كليات جامعة بورسعيد، وذلك ببيع الكتب الخاصة بالمواد الجامعية بأسعار عالية بمكتبات خارح الحرم الجامعي .

وقالت شيماء بهير- أمين المرأة بالمحافظة، إنه بناءاً على تعليمات عادل اللمعي- الأمين العام للحزب ببورسعيد، تم التواصل على الفور بين قيادات الحزب والدكتور أيمن إبراهيم – رئيس جامعة بورسعيد، والذي استمع إلى المشكلة، وأكد على حل الأزمة ببيع الكتب الجامعية داخل المنفذ الخاص بكل كلية وبالأسعار التي تحددها الجامعة.

يذكر أن حزب مستقبل وطن ببورسعيد، قد أطلق مبادرة لرصد مشاكل الشارع البورسعيدي من خلال فرق إنتشرت بأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، وإعداد تقارير خاصة بالمشكلات للبدء في وضع حلول لها>