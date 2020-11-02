شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوقاف السويس: إذا كنت تحب بيت الله فحافظ علي بقائه مفتوحًا بالالتزام بالإجراءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قد الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس بالسادة مديري الإدارات الفرعية وحضور مدير الدعوة ورؤساء الأقسام، مبينآ أن دوام فتح المساجد إنما بالالتزام بالضوابط واتخاذ الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا التي حددتها وزارة الاوقاف ’ ولابد من توعية المصلين بهذا الأمر( إذا كنت تحب بيت الله فحافظ على بقائه مفتوحا بالالتزام بالإجراءات.

وتابع الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف حديثه على السادة مديري الإدارات والمفتشين متابعة خط سير العمل بالمساجد وكذلك استمرار نظافة وتعقيم المساجد.

واضاف وكيل وزارة الاوقاف في اجتماعه على جميع الأئمة والخطباء اتباع تعليمات الوزارة في خطبة الجمعة من حيث الوقت المحدد الخطبة وكذلك موضوع الخطبة الموحدة وتنفذ التعليمات بكل دقه.

وأكد الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس على السادة مديري الإدارات الفرعية متابعة استلام الأئمة الزي الأزهري وكذلك مجموعة كتب المجلس الأعلي للشئون الإسلامية( سلسلة رؤية ) للأئمة المتميزين وكذلك خط سير العمل الإداري...

وختم الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف، علينا جميعا التعاون والتكاتف للنهوض بالدعوة ولكي يؤدي المسجد دوره المجتمعي ’ سائلآ الله ان يرفع الوباء والبلاء عن العباد والبلاد.

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