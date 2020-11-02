شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة رقمية لتحصيل اشتراكات مجموعات التقوية المدرسية في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم عن إطلاق منظومة رقمية جديدة لأول مرة على مستوى الجمهورية لتحصيل إشتراكات مجموعات التقوية المدرسية الكترونيا بالتعاون مع بوابة المحافظة الالكترونية وشركات التحصيل وذلك تيسيرا على أولياء الأمور.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع المنعقد اليوم بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام ومديرى المراحل التعليمية والإدارات التعليمية ومديرى المدارس على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه المنظومة الجديدة ستمكن ولى الأمر من إختيار معلم المجموعة ومكانها وتوقيتها من خلال قاعدة بيانات الكترونية معدة مسبقا ومن ثم إختيار دفع الإشتراكات وذلك في إطار منظومة التحول الرقمى التي تقودها محافظة بورسعيد على مستوى الجمهورية.

كما إستمع الحضور لشرح مبسط بوسائل الإيضاح عن طريقة عمل تلك المنظومة الجديدة بعد تغذيتها ببيانات المعلمين القائمين على مجموعات التقوية المدرسية وتحديد قيمة الإشتراكات عن طريق مجالس الأمناء بكل مدرسة .

وأكد باهى خلال الإجتماع أن تعليم بورسعيد جاهز لإجراء العرس الديمقراطى للإستحقاق الدستورى لإنتخابات مجلس النواب المقرر عقده يومى 7 و8 نوفمبر الجارى بتجهيز المقرات واللجان الإنتخابية على أعلى مستوى لإستقبال الناخبين والقائمين على هذا الإستحقاق بما يليق بمكانة بورسعيد.

وشدد وكيل الوزارة على توعية الطلاب الدائمة الدورية بطابور الصباح للوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وإشراك مجالس الأمناء في تلك التوعية من خلال الإجتماع معهم على مستوى الإدارات التعليمية والمدارس متمنيا للجميع التوفيق والسلامة من كل شر.

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