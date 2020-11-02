شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان تنظم معرضين آثاث وأجهزة كهربائية بالمجان للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان مكتب الأورمان بمحافظة الفيوم نظم معرضين لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعايا والأكثر إحتياجًا بقريتي خلوصى وفرقص مركز طامية .

وأوضح شعبان أن تنظيم المعارض ياتى في اطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين في قرى ونجوع ومدن محافظة الفيوم .

وأوضح شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الفيوم تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة .

يذكر أن تنظيم الاورمان لمعارض الأثاث والأجهزة الكهربائية يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة في محافظة الفيوم من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .

بالصور .. الأورمان تنظم معرضين آثاث وأجهزة كهربائية بالمجان للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم

بالصور .. الأورمان تنظم معرضين آثاث وأجهزة كهربائية بالمجان للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم

بالصور .. الأورمان تنظم معرضين آثاث وأجهزة كهربائية بالمجان للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم

بالصور .. الأورمان تنظم معرضين آثاث وأجهزة كهربائية بالمجان للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم

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