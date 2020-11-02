شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية للقائمين على إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، انه تم إنطلاق أولى ورش العمل المقترحة من الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة برعاية الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة، وذلك تنفيذا ً للخطة الإستراتيجية لرفع الكفاءة المهنية لمسئولى الموهوبين والتعلم الذكى.

وقال انه تم بدء اول ورشة عمل تدريبية لمسئولى الموهوبين على التعامل مع حساب Microsof 365 وامكانياته حيث تضمنت الورشة كيفية الدخول إلى الحساب وجميع البرامج المتاحة به وامكانياتها، وضبط الاعدادات، وتنزيل البرامج أتشغيلها اون لاين، وتنزيل البرامج على أكثر من جهاز. مشيرا ً إلى إستمرار الدورات التدريبية لرفع كفاءة القائمين على إدارة الموهوبين والتعريف بالبرامج الحديثة .