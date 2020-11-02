شكرا لقرائتكم خبر عن دورة إعداد تأهيل بجامعة جنوب الوادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الودى تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة الدورات التدريبية التى ينظمها لتأهيل فريق عمل معايير الاعتماد بكليات الجامعة ومعاهدها في الفترة من 31/10 حتى 19/11 /2020

وأكد الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي أن التدريب فى اليوم الثانى تناول شرحا تفصيليا للممارسات التطبيقية لإنشاء نظام جودة داخلى بالكليات فى هذا المعيار وكيفية التقييم الذاتى لنظام الجودة الداخلى بالكلية فى هذا المعيار وكيفية توثيق الممارسات التطبيقية لمعيار اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما يضمن تأهيل كليات الجامعة للاعتماد المؤسسى. يشار إلى أن هذه الدورات التي يبلغ عددها 12 دورة تضم 40 متدربا في الدورة الواحدة وتهدف الى رفع كفاءة أعضاء الفرق الفنية بوحدات ضمان الجودة بكليات ومعاهد الجامعة وذلك لاستيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي لتكوين أكبر عدد من كوادر الجودة لكليات الجامعة مما يسهم في سرعة تأهيلها للاعتماد.

شارك فى التدريب على الممارسات التطبيقية فى اليوم الثانى الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي والدكتورة بدرية حسن منسق التدريب لمركز ضمان الجودة بالجامعة.