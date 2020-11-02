شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية: تحرير 25 محضر إشغال وتنفيذ 40 إزالة فورية ورفع 100 طن نواتج تطهير بالباجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف برئاسة أشرف الليثي، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية حملة إشغالات ليلية مكبرة بضواحي المدينة، وذلك بشوارع بورسعيد القبلي والبحري وشارع محمد فريد والجيش والجلاء وأحمد عرابي، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر إشغال و40 حالة إزالة فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين، وذلك من أجل الحفاظ على الصالح العام، وتسهيل الحركة المرورية للسيارات والمواطنين.

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية ببهناي بمركز ومدينة الباجور بحملة مكبرة لرفع نواتج التطهير من على جانبى ترعة راضى بقرية الكتامية، حيث تم رفع 100 طن نواتج تطهير ترع بإمتداد طولي 500 متر، وذلك في إطار خطة المحافظة للإرتقاء بمنظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة والقضاء على كل بؤر القمامة ونواتج الهدم بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكاتف كل الجهود ونشر ثقافة الوعي بين المواطنين ومنع التلوث البيئي لإعادة المظهر الحضاري في كل شوارع وميادين وقرى المحافظة حفاظًا على صحة المواطنين.