شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم الوادى الجديد يؤكد المرور الميداني على المدارس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، على ضرورة تكثيف المرور الميدانى للمدارس خاصة بالمدارس المناطق النائية المتباعدة من خلال الموجهين العموم بديوان عام المديرية ، بجانب مناقشة خطة العمل وعرض المقترحات والآراء لتطوير منظومة العمل.
وقال إن الفترة القادمة من شأنها رفع كفاءة العمل والارتقاء به من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب فى ظل الأحداث الجارية التى تمر بها البلاد، من خلال تكثيف المرور الميدانى على المدارس خاصة مدارس المناطق النائية مع ضرورة التواصل الدائم والمتابعة المستمرة لجميع المعلمين والمعلمات بكافة التخصصات بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها والوقوف على احتياجاتهم ومعرفة جميع مشكلاتهم والعمل الفورى على حلها وبما يتوافق مع مصلحة العمل. مشيرا ً إلى أن الجميع يعمل بخطى ثابتة نحو التغيير الإيجابى والأفضل لجميع محاور العملية التعليمية من خلال العمل يدا واحدة وبتعاون جاد ومثمر من الجميع.
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