شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الاستثمار الإفريقي والتعاون الدولي للمستثمرات العرب في مدينة الجلالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم «الاثنين» أعمال المؤتمر السنوى 23 لاتحاد المستثمرات العرب «تحت عنوان»الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي«سياحة تنمية مستدامة، والذى ينظمه الإتحاد بالاشتراك مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية وتحت رعاية الأمانة العامة للجامعة العربية على أن تستكمل فعاليات المؤتمر في مدينة»الجلالة«خلال الفترة من 3-5 نوفمبر 2020

بدأ المؤتمر بترحيب الدكتورة هدي جلال يسي رئيس اتحاد المستثمرين العرب في حضور بالسيدة الأولى دينيس نياكيرو حرم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية و/ بستين مزادي المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والشيخة /فجر ال خليفه رئيس وفد البحرين والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتورة /نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالميه في مصر والدكتور /طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والقاسم محمد زنجينا مستشار نجله رئيس جمهورية نيجيريا ورئيس القادة الناشئين لعموم أفريقيا

قالت الدكتورة هدي جلال يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب أنه تم اختيار «مدينة الجلالة» لتوضيح رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي والاستراتيجية المستقبلية لصالح أبناء بلادنا لإقامة مدينة بهذا الحجم وهذا التميز مما يعد فخر لكل مصري ولكل عربى .

وأضافت أن برنامج المؤتمر يعتمد على فكرة الجلسات الثنائية بين أصحاب المشروعات والصناعات المتميزة ورجال وسيدات الأعمال المستثمرين والمستثمرات الراغبين في المشروعات ذات الدراسات الواضحة الوافية .

وأكد المستشار فراج العجمي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية بين الدول العربية والأفريقية وتضافر الجهود للنهوض بالتبادل التجاري العربي – الأفريقي وتعظيم الاستثمارات المشتركة بالإضافة إلى حث الدول العربية والأفريقية على الاستثمار سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام في كافة المجالات الاستثمارية وخاصة مجال السياحة لما لها من دور هام في تقريب الشعوب وتأصيل العادات والتقاليد .

قالت سمر حافظ عضو لجنة الإعلام بمدن القناة والبحر الأحمر بالنقابة العامة للبترول أن هذا المؤتمر يعد هو الأول من نوعه على المستوى العالمي يعقد في مدينة الجلالة خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2020 مضيفة أنه تم تسليم دروع للوافدين خلال المؤتمر تكريما لهم .



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