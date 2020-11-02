شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يكافئ سائق حنطور لإلتزامه بالزي الموحد وإهتمامه بنظافة الحصان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استوقف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سائق حنطور أثناء مروره الميداني، حيث قرر المحافظ صرف مكافأة مالية لسائق الحنطور «حسن رمضان» لإلتزامه بالزي الموحد وإهتمامه بنظافة الحصان والشكل الجمالي لعربة الحنطور من أجل راحة واستمتاع الركاب من السائحين والزوار وأهالي مدينة أسوان.

وأكد «عطية» على أنه تم التنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية بتأمين إحتياجات الخيول من الأعلاف والرعاية البيطرية، كما سيتم مكافأة أي سائق حنطور سيصل بعربته وإلتزامه بالزى الموحد إلى هذا المستوى، وأيضًا أصحاب المراكب الشراعية والموتور وسائقي التاكسي، ليتواكب ذلك مع أعمال التطوير والتجميل الجارية لتصل أسوان إلى المكانة التي تليق بها على خريطة السياحة الدولية والإقليمية.

وشدد على أنه تطبيقًا لقاعدة الثواب والعقاب سيتم مصادرة أي عربة حنطور لمدة شهر لا يلتزم صاحبها بالقواعد التي تم التنبيه عليها من قبل سواء للزي أو للعربة أو للحصان، وبالتالي تم حتى الآن الترخيص لـ79 عربة من أجمالى 180 عربة تم تقديم طلبات بشأنها.