شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة تطعيم طلاب المرحلة الابتدائية ضد الطفيليات المعوية في الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أنه سيتم إطلاق حملة تطعيم وتحصين الأطفال من طلاب المدارس ضد الطفيليات المعوية، 8 نوفمبر الجارى، حيث تستهدف الحملة المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال على مستوى المدارس بجميع مراكز المحافظة الخمس وتنتهي حتى 19 نوفمبر الجاري.

وقال محروس، إنه سيتم تحصين الأطفال من خلال تناول أقراص قابلة للمضغ وهو عقار مطهر معوي ضد الطفيليات والديدان في ظل زيادة نسبة تعرض الأطفال في هذا السن للإصابة بالديدان المعوية، ما يؤدى إلى الأنيميا الحادة وضعف في نسبة الذكاء.

وأشار إلى ان المديرية تكثف من مرورها على جميع المدارس بإستمرار لرصد أي أمراض قد تظهر بين الطلاب، كما تم تدعيم جميع المدارس بزائرات صحيات، بهدف الحفاظ على صحة الطلاب بالمدارس ورعايتهم والإهتمام بالتوعية والإجراءات الوقائية.

- صورة أرشيفية