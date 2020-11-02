شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور محمد سبتان، وكيل الكلية؛ بتفقد لجان امتحانات مادة اللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لأعمال لجان الامتحانات بكلية الدراسات العليا بمختلف القطاعات .

وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على انتظام اللجان التي تقام وسط إجراءات احترازية شديدة، حرصًا على صحة جميع الطلاب والطالبات وسلامتهم؛ مصريين ووافدين.

وتأكد رئيس الجامعة من تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات؛ من حيث التهوية المناسبة والإضاءة الكافية، بجانب وجود الإشراف الطبي داخل الكلية.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا..ويشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا..ويشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا..ويشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا..ويشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا..ويشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية