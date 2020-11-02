"الزراعة": جمع وتدوير أكثر من مليونَي طن قش أرز.. وتنظيم 1827 ندوة إرشادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إنه وفقًا لبرتوكول التعاون بين وزارتَي الزراعة والبيئة؛ للحد من تلوث البيئة ومنع السحابة السوداء، تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة مليون و84 ألفًا و733 فدانًا، وبلغت كمية القش 2 مليون و46 ألفًا و721 طنًّا، وإن عدد مواقع تجميع قش الأرز بلغ 731 موقعًا في 6 محافظات.

ولفت "عزوز" إلى أنه تم كبس 851 ألفًا و796 طن قش أرز، وفرم 537 ألفًا و731 طنًّا، وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 336 ألفًا و644 فدانًا، وعمل 749 كومة سمادية لإنتاج السماد العضوي، وكذلك إنتاج 2397 طن أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، خلال حديث له اليوم الإثنين، أنه تم تنفيذ 1827 ندوة إرشادية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة؛ لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية، وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة، وكذلك مخاطر حرق المتبقيات والمخلفات الزراعية للمحاصيل، خصوصًا الصيفية وطرق الاستفادة منها وتحويلها إلى منتجات لها قيمة اقتصادية تسهم في زيادة دخل المزارعين وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين.​