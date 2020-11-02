غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
يفتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، معهد فتيات بهوت الإعدادي الثانوي، بقسميه العلمي والأدبي، بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، غدًا الثلاثاء، ويرافقه لفيف من قيادات الأزهر والمحافظة.
ويحرص الأزهر الشريف على مواكبة التطورات في مجال التعليم والأبنية التعليمية، مع توفير سبل الراحة للطلاب من خلال مناهج تواكب متطلبات العصر ومعاهد متطورة وجديدة، تأكيدًا على أن التعليم يعد أول مراحل النهوض والتقدم والارتقاء بمصرنا الغالية.
يأتي ذلك في إطار متابعة واهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لملف التعليم الأزهري، والتأكيد على ضرورة تلقي العلم الجيد وفتح آفاق الاكتشاف والتطوير باعتباره جزء لا يتجزأ من حقوق الطلاب، والتي تتوافق مع خطة الأزهر وخطة إصلاح التعليم التي وضعها الأزهر ووضع رؤية التحسين والتطوير.
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