ليس البرتقال فقط.. وزير الزراعة: لأول مرة الموالح المصرية في الأسواق اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، إنه تم فتح السوق اليابانية أمام جميع الموالح المصرية وليس البرتقال فقط، بعد العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق اليابانية أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة .

يأتي ذلك انطلاقًا من دعم رئيس الجمهورية وجهود الحكومة المصرية في إطار تدعيم علاقات التعاون المشترك بين مصر واليابان.

وأضاف "القصير"، أنه على مدار العام الماضي كثَّف الحجر الزراعي المصري مفاوضاته مع الجانب الياباني؛ حيث تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة في اليابان، والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق اليابانية أمام أصناف الموالح المصرية في الجريدة الرسمية اليابانية اليوم 2 نوفمبر 2020.

Advertisements

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، إن فتح السوق اليابانية بمثابة التحدي الأكبر الذي خاضه الحجر الزراعي في السنوات الأخيرة في مجال فتح الأسواق الجديدة، وذلك نظرًا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب الياباني وصعوبة المفاوضات، إلا أن فتح هذه السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتي تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من ٢٠١٩ حتى الآن، واحتلال مصر المراكز المتقدمة في الصادرات؛ كالمركز الأول في تصدير البرتقال لجميع دول العالم.

جدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت الـ4.5 مليون طن خلال هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولية.

​