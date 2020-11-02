وزير الداخلية يكرم أمين الشرطة بطل واقعة "طفل المرور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

كّرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ أمين الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة تقديراً لتعامله الرشيد خلال تأديته لواجبه الوظيفي أثناء إستيقافه إحدى السيارات يقودها حدث والذى أساء إلى شخصه عند طلبه إبراز تراخيص السيارة، وفر هارباً معرضاً حياة الأمين للخطر ، و التزامه بسلوك الطرق القانونية فى التعامل مع هذا التجاوز .

وأكد وزير الداخلية؛ إلتزام رجال الشرطة بتطبيق القانون بكل حسم ، مع التحلى بأقصى درجات ضبط النفس رغم التحديات والمخاطر التى يتعرضون لها فى المواقف المختلفة والتى قد تصل فى بعض الأحيان إلى حد التجاوز الشخصي من بعض المخالفين .