محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، اليوم الاثنين، إعادة فتح طريقي الزعفرانة اتجاه رأس غارب، والغردقة اتجاه رأس غارب، عقب تحسن الأحوال الجوية.
كانت المتابعة الميدانية رصدت وجود أمطار غزيرة على طرق الزعفرانة اتجاه رأس غارب والغردقة اتجاه رأس غارب في الاتجاهين، وعلى الفور تم غلق الطرق في الاتجاهين، لحين تحسن الأحوال الجوية وللحد من حوادث الطرق .
وفى وقت لاحق بشأن تحسن الأحوال الجوية وتم إعادة فتح الطرق وتعيين الخدمات المرورية لمتابعة حالة الطرق.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور تعيد فتح طريقي" الزعفرانة - رأس غارب" و" الغردقة - رأس غارب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.