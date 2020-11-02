المرور تعيد فتح طريقي" الزعفرانة - رأس غارب" و" الغردقة - رأس غارب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، اليوم الاثنين، إعادة فتح طريقي الزعفرانة اتجاه رأس غارب، والغردقة اتجاه رأس غارب، عقب تحسن الأحوال الجوية.

كانت المتابعة الميدانية رصدت وجود أمطار غزيرة على طرق الزعفرانة اتجاه رأس غارب والغردقة اتجاه رأس غارب في الاتجاهين، وعلى الفور تم غلق الطرق في الاتجاهين، لحين تحسن الأحوال الجوية وللحد من حوادث الطرق .

وفى وقت لاحق بشأن تحسن الأحوال الجوية وتم إعادة فتح الطرق وتعيين الخدمات المرورية لمتابعة حالة الطرق.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.