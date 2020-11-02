"أمن القاهرة" يكشف ادعاء مندوب تحصيل بسرقة 850 ألف جنيه بالإكراه في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مندوب تحصيل بإحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، لقيامه باختلاق واقعة سرقة مبلغ 850 ألف جنيه وإصابته تحت تهديد السلاح، في منطقة السلام.

كان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من (مندوب تحصيل لإحدى شركات المدفوعات الإلكترونية ، مقيم بدائرة القسم)، مصاب بجرحين سطحيين أعلى الذراع الأيمن وتم إسعافه، أنه حال استقلاله سيارته بدائرة القسم، وبحوزته حقيبتان بداخلهما مبلغ مالي (850 ألف جنيه) من متحصلات الشركة محل عمله استوقفه شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قاما بمغافلته واستوليا على الحقيبتان وبداخلهما المبلغ المالي، وأثناء مقاومتهما قاما بالتعدي عليه بالضرب محدثان ما به من إصابات وتهديده باستخدام سلاح ناري (بندقية خرطوش، سلاح أبيض)، ولاذا بالفرار.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المبلغ باختلاق واقعة التعدي عليه بالتواطؤ مع آخرين وعدم صحة روايته ، وبإعادة مناقشته أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية واختلاسه مبلغ مالي من عهدته بالشركة محل عمله على فترات، فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على المبلغ المالي واختلاق واقعة سرقته بالإكراه وفى سبيل ذلك استعان بـــ ( عاطلان ، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة) لمساعدته في تنفيذ مخططه مقابل تحصلهما على مبلغ مالي وقام بتسليمهما سلاح ناري (بندقية خرطوش) واتفق معهما على حضورهما محل البلاغ والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وإشهار السلاح الناري تجاهه لإبعاد الشبهة الجنائية عنه ، وتم بإرشاده ضبط (مبلغ مالي 740 ألف جنيه من متحصلات الواقعة – سلاح ناري "بندقية خرطوش" - عدد 10 طلقات من ذات العيار ) ، وأقر بقيامة بسداد المبلغ المالي الذى قام باختلاسه من الشركة محل عمله وتسليم باقي المبلغ للمتهمان سالفي الذكر مقابل تنفيذ مخططه ، وأضاف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بالتواطؤ مع المذكور والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته لإبعاد الشبهة الجنائية عنه وأثبات صحة روايته بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه على خلاف الحقيقة مقابل تحصلهما على المبلغ المالي المُشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة بمسكنهما، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء محامى الشركة محل عمله تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة والاختلاس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.