قبل التشاجر.. ضبط 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 5 أشخاص، بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد التعدي على أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة النزهة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تم الاشتباه في إحدى السيارات يستقلها مجموعة من الأشخاص بفحص مستقليها أمكن ضبط (5 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بمديرية أمن الجيزة)، وعثر بحوزتهم على سلاح أبيض "نصل معدني"، وقطعة قماش "كمامة بنية اللون"، وبكرة لاصق شفاف، وعدد 3 أفيز بلاستيك"

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التعدي بالضرب على أحد الأشخاص (شريك بإحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم)، بتحريض من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة)، ولا يعلمون باقي بياناته، بسبب خلافات مالية بين المجني عليه وشركائه بالشركة محل عمله على مبلغ مالي (1800000جنيه – مليون وثمانمائة ألف جنيه)، وقيام المجني عليه بمقاضاة شركائه ورغبتهم على إجباره التنازل عنها.

وباستدعاء المجني عليه اتهم (شريكه بالشركة محل عمله، مقيم بدائرة القسم) بتحريض المتهمين للشروع في التعدي عليه بالضرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.