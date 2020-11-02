شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يتفقد مجمع التعليم الصناعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الإثنين، مقر الجامعة بمجمع التعليم الصناعي بشرق النيل، حيث قام بجولة تضمنت مبني الخدمات الطلابية ومبني كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة تحت الإنشاء ومبني القاعات والمدرجات وأوصي بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الإنترلوك ورصف الطرق وعمل برجولات للطلاب.

ووجه رئيس الجامعة بعمل منحدرات بمبني القاعات والمدرجات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة حفاظا على سلامتهم وتسهيلا لدخولهم وخروجهم من المبني كما تفقد وحدة السيارات للوقوف على مدي سير العمل بها .

كما تفقد «منصور» كلية الفنون التطبيقية وكلية سياسة واقتصاد للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتواجد أعضاء هيئة التدريس ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مع التشديد على استخدام ادوات التطهير والتعقيم وعدم دخول أي فرد بدون ارتداء الكمامة حفاظا على صحة الجميع.