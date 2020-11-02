شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد 41: أطباء الدقهلية تعلن وفاة نائب مدير مستشفى الجامعة متأثرًا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت نقابه أطباء الدقهليه، اليوم، وفاة الدكتور طارق الجمل نائب مدير مستشفي المنصوره الجامعي «سابقا» والذى توفى متأثرا بإصابته بكورونا. وقال الدكتور أسامه الشحان نقيب الأطباء بالدقهلية أن الدكتور الجمل توفى بعزل جامعة المنصورة بعدما تدهور حالته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأضاف «يعد الدكتور الجمل الشهيد رقم 41 ضمن شهداء نقابة أطباء الدقهلية في معركة كورونا وتم إضافة إسمه وصورته إلى لوحة الشرف التي اعدتها النقابة لشهداء الولجب من الأطباء خلال مواجهات حائحة فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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