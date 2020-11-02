شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «المعلمين»: نشكر السيسي على تدخله لنصرة المعلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إن موافقة البرلمان على حزمة امتيازات للمعلمين، جائت بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع شأن المعلمين، وتوفير حياة كريمة لهم، بما يضمن أداءا أفضل للمعلمين خلال عملهم.

وأضاف خلال حديثه في برنامج صباح الورد، المذاع عبر قناة TeN، أن الامتيازات الماديية تقع بين 400 و600 جنيه زيادة للمعلم المساعد وحتى كبير المعلمين، وتم زيادة بدل المعلم 50% أيا كان قيمته، وحافز الأداء كذلك تم زيادته 50%، وزيادة بدل الامتحانات 25% وهي زيادات اعتبرها وكيل المعلمين كافية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، أن مشروع القانون يضمن دخلا ثابتا لصندوق الرعاية، سواء بمشروعات تقوم بها الوزارة أو تحصيل نسبة من المعلمين، لضمان وجود دخل ثابت للصندوق، قائلا: «كنقابة المعلمين بنوجه الشكر للبرلمان والرئيس، وده هيكون ليه أثر كويس على نفوسنا، لتطوير التعليم».

وكيل المعلمين: «الامتيازات المادية التي حصل عليها المعلون ممتازة ونتوجه بالشكر للرئيس السيسي»